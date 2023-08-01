Тухель: «Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отказался комментировать слухи о возможном переходе в команду нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма», за которого «красная машина» пока не хочет платить свыше 100 миллионов евро.

«Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос и перейдём к следующему. Я не собираюсь на него отвечать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Кейн является главной целью Тухеля на усиление центра нападения. «Бавария» должна побить свой трансферный рекорд ради того, чтобы оформить сделку по трансферу англичанина, который уже согласовал с клубом условия контракта.