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Тухель: «Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос»

01 Августа 2023 • 11:38 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отказался комментировать слухи о возможном переходе в команду нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма», за которого «красная машина» пока не хочет платить свыше 100 миллионов евро.

«Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос и перейдём к следующему. Я не собираюсь на него отвечать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Кейн является главной целью Тухеля на усиление центра нападения. «Бавария» должна побить свой трансферный рекорд ради того, чтобы оформить сделку по трансферу англичанина, который уже согласовал с клубом условия контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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