Хёйлунн готов отправиться в Англию на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн готов вылететь в Англию для того, чтобы вечером пройти основную часть медосмотра перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях рапортует журналист Фабрицио Романо.

По информации от источника, клубы уже успели обменяться документами. Сам датчанин подпишет с «красными дьяволами» контракт сроком до 2028 года с опцией продления ещё на год.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» должен заплатить за Хёйлунна сумму около 75 миллионов евро. Ещё 10 миллионов «Аталанта» в будущем может получить в виде различных бонусов.

В прошлом сезоне 20-летний Расмус забил 9 голов в итальянской Серии А.