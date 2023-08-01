«Бавария» и «Тоттенхэм» расходятся в стоимости Кейна на 15-20 миллионов евро

«Бавария» всё ещё не может согласовать с «Тоттенхэмом» трансфер нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, мюнхенский клуб пока предлагает на 15-20 миллионов евро меньше, чем требуют «шпоры».

Источник отмечает, что стороны вновь обсудят сумму компенсации на новом раунде переговоров. «Тоттенхэм» хочет выручить за Кейна свыше 100 миллионов евро. Руководство не смущает тот факт, что контракт англичанина истекает через год.

Гарри продолжает ожидать, когда «Бавария» согласует сумму трансфера с «Тоттенхэмом». Воспитанник и лучший бомбардир в истории «шпор» уже согласовал с мюнхенским клубом условия контракта.