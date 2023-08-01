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Гвардиола в новом сезоне может сделать Рико Льюиса атакующим полузащитником

01 Августа 2023 • 11:01 Комментировать

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис в новом сезоне может сыграть на новой для себя позиции. По информации от журналиста Сэма Ли, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола задумывается над тем, чтобы перевести англичанина на позицию атакующего полузащитника.

Источник сообщает, что Гвардиола пока лишь рассматривает эту возможность, но при этом испанский специалист уверен в способности Льюиса закрыть нужную позицию. «Манчестер Сити» еще поищет варианты на замену Илкаю Гюндогану на трансферном рынке, но если никто так и не будет найден, 18-летний Рико получит шанс заиграть в новом амплуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола трансферы футбола - лето 2023 Рико Льюис
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