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«Челси» рассматривает трёх полузащитников в качестве альтернативы Кайседо

01 Августа 2023 • 10:51 Комментировать

Лондонский «Челси» определился с полузащитниками, которых попробует приобрести в случае неудачи в сделке по Мойсесу Кайседо из «Брайтона». При этом эквадорец остаётся приоритетной целью команды Маурисио Почеттино.

По информации от The Times, «синие» рассматривают таких футболистов, как Эдсон Альварес из амстердамского «Аякса», Ромео Лавиа из «Саутгемптона», а также Тайлер Адамс из «Лидса».

К одному из перечисленных полузащитников «Челси» может обратиться в том случае, если не сможет приобрести у «Брайтона» Кайседо. Эквадорец в данный момент оценивается в сумму около 120 миллионов евро, что усложняет сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Аякс Саутгемптон Брайтон Тайлер Адамс Эдсон Альварес Мойсес Кайседо Ромео Лавиа
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