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Дисаси готовится к медосмотру в «Челси»

01 Августа 2023 • 10:34 Комментировать

Сегодня, 1 августа, защитник «Монако» Аксель Дисаси пройдет медицинский осмотр перед трансфером в лондонский «Челси». Об этом проинформировал инсайдер Фабрицио Романо.

После этой процедуры 25-летний футболист заключит с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2028 года. Сумма трансфера оценивается в 45 миллионов евро.

Дисаси играл за монегасков с лета 2020 года. Защитник поучаствовал в 129 поединках за французский коллектив, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
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