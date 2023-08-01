Дисаси готовится к медосмотру в «Челси»

Сегодня, 1 августа, защитник «Монако» Аксель Дисаси пройдет медицинский осмотр перед трансфером в лондонский «Челси». Об этом проинформировал инсайдер Фабрицио Романо.

После этой процедуры 25-летний футболист заключит с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2028 года. Сумма трансфера оценивается в 45 миллионов евро.

Дисаси играл за монегасков с лета 2020 года. Защитник поучаствовал в 129 поединках за французский коллектив, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.