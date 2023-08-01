Фабиньо трогательно попрощался с «Ливерпулем»

Новичок саудовского «Аль-Иттихада» Фабиньо попрощался с английским «Ливерпулем», цвета которого защищал на протяжении последних пяти сезонов.

«Я покинул свой дом. Футболку «Ливерпуля» носил с большой гордостью. Меня очень тепло приняли в этом клубе с первого же дня. Я ощущал себя членом семьи. За эти пять лет я вырос как игрок и мужчина. Очень люблю этот клуб. Благодарю за все, что мы пережили вместе», - говорится в социальных сетях бразильского полузащитника.

Напомним, что Фабиньо заключил с саудовским клубом трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.