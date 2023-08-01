Защитник «Ювентуса» Пеллегрини может перейти в лондонский клуб

24-летний итальянский защитник Лука Пеллегрини может покинуть туринский «Ювентус» в нынешнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сообщениям инсайдера, в подписании футболиста заинтересованы два европейских клуба. Речь идет об английском «Фулхэме» и французской «Ницце».

В минувшем сезоне Пеллегрини поиграл на правах аренды за франкфуртский «Айнтрахт» и римский «Лацио». Защитник принял участие в 22 поединках во всех турнирах, в которых получил шесть желтых карточек.

Контракт Луки со «старой синьорой» истекает летом 2025 года.