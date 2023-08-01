«Ювентус» просит у «Челси» 50 миллионов евро доплаты для обмена Лукаку на Влаховича

Туринский «Ювентус» просит у «Челси» солидную доплату для того, чтобы обменять своего нападающего Душана Влаховича на Ромелу Лукаку. По информации от Tuttosport, «старая синьора» требует за серба доплату в размере 50 миллионов евро.

По сведениям источника, «Челси» пока отказывается платить такие деньги. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» ещё не определились, готовы ли они обменять Лукаку на Влаховича, но при этом лондонский клуб открыт к переговорам.

Напомним, Влахович провёл полтора сезона за «Ювентус» после перехода из «Фиорентины» за 82 миллиона евро. Перед этим Душан отказался от перехода в лондонский «Арсенал».