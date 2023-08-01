Скамакка согласовал контракт с «Интером»

Форвард лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка провел переговоры с миланским «Интером» и согласовал условия трудового соглашения, рапортует в соцсетях инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2028 года. Заработная плата Скамакки составит 3,2 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Джанлука принял участие в 27 поединках за лондонский коллектив. Форвард отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» готовится предложить за трансфер Скамакки 25 миллионов евро.