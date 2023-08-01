«Челси» сделал предложение Влаховичу - известна зарплата

Лондонский «Челси» всерьез настроен на подписание нападающего сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, «пенсионеры» провели переговоры с представителями игрока и предложили ему трудовое соглашение. Английский топ-клуб готов платить Влаховичу десять миллионов евро в год.

Душан играет за «старую синьору» с января прошлого года, он перебрался в Турин из «Фиорентины». В минувшем сезоне Влахович провел 42 поединка во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.