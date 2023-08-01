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«Вест Хэм» отказал «Интеру» в трансфере Скамакки

01 Августа 2023 • 08:17 Комментировать

У миланского «Интера» не получилось подписать нападающего лондонского «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку. «Нерадзурри» предложили за футболиста 20 миллионов евро, однако «молотобойцы» ответили отказом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

«Интер» сейчас готовит новое предложение по трансферу игрока. Итальянский гранд намерен предложить англичанам порядка 25 миллионов. Сам Скамакка дал согласие на переход в миланский клуб.

В прошлом сезоне Джанлука провел 16 матчей в чемпионате Англии, отметившись тремя забитыми мячами. До переезда на Туманный Альбион нападающий выступал за «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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