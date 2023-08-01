Шоу - о требле «Манчестер Сити»: «Было очень больно»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о требле «Манчестер Сити», который подопечные Хосепа Гвардиолы оформили в прошлом сезоне.

«Было очень больно. Нам было действительно тяжело видеть это. Нельзя допустить, чтобы «Манчестер Сити» повторил это. «МЮ» должен проявить себя и не дать им так легко побеждать. Как футболисты мы больше не можем это принимать», - передает слова защитника BBC Sport.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, стал бронзовым призером Премьер-лиги.