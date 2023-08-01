Известны детали трансфера Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

20-летний датский центрфорвард Расмус Хёйлунн переходит из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». Журналистам The Athletic стали известны детали сделки между сторонами.

За трансфер нападающего манкунианцы заплатят 75 миллионов евро. Также в сделке указаны бонусные выплаты в размере десяти миллионов евро. Срок трудового договора Расмуса с «красными дьяволами» будет рассчитан на пять лет с возможностью пролонгации на один сезон.

В прошлом сезоне Хёйлунн провел 32 поединка в чемпионате Италии. Он записал на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи. В его пассиве одна желтая карточка.