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Назван фаворит на подписание Мбаппе среди клубов АПЛ

01 Августа 2023 • 00:44 Комментировать

Будущее звёздного Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. «ПСЖ» не взял футболиста в японское турне, желая продать его в текущее трансферное окно после отказа продлить контракт. Действующий трудовой договор Мбаппе рассчитан до конца июня 2024 года, и гранд Лиги 1 не желает терять игрока через год бесплатно.

В последнее время Мбаппе связывают с клубами Премьер-лиги. Как сообщает The Telegraph, переезд Килиана в Англию маловероятен. Но если такой переезд всё-таки случится, то фаворитом в борьбе за игрока на Туманном Альбионе будет «Челси».

Отмечается, что источники в «Челси» опровергли информацию о намерении клуба сделать предложение в формате «деньги + футболист». При этом какие-то контакты по Мбаппе у «пенсионеров» были.

Мбаппе может пропустить целый сезон – «ПСЖ» не отступает

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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