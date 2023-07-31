Саудовский «Аль-Иттихад» в своих соцсетях официально представил бразильского новичка – бывшего опорника «Ливерпуля» и «Монако» Фабиньо Энрике.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три ближайших сезона. Сумма, заплаченная саудовцами «Ливерпулю» за их игрока, по оценке авторитетного портала Transfermarkt составляет 46 млн евро. За мерсисайдцев бразилец выступал на протяжении последних пяти лет карьеры.

Напомним, Фабиньо – уже не первый звёздный новичок этого саудовского клуба. Ранее его состав пополнили легенда мадридского «Реала» Карим Бензема и бывший хавбек «Челси» Н’Голо Канте.