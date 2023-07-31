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Колвилл договорился о шестилетнем контракте с «Челси»

31 Июля 2023 • 22:49 Комментировать (1)

Руководство «Челси» договорилось о шестилетнем контракте с центральным защитником Леви Колвиллом.

По информации издания The Athletic, соглашение между сторонами ещё не подписано, однако устная договорённость была достигнута. Сообщается, что по новому контракту воспитанник лондонского гранда выступать на «Стэмфорд Бридж» как минимум до 2029 года.

Отметим, что действующее соглашение игрока действует до 2025 года, однако Колвилл за основной состав «Челси» не провёл ещё ни одного матча. В прошедшем сезоне 20-летний футболист вышел 22 раза в футболке «Брайтона», выступая на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Леви Колвилл
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 23:49
очень бы хотелось чтоб заиграл, со времен Терри у них не было достойного английского защитника в составе.
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