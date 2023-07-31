Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку и Влаховича слухи

31 Июля 2023 • 22:32 Комментировать (3)

Руководители «Челси» и «Ювентуса» планируют обмен нападающих своих команд.

По информации Sky Sport Italia, гранды уже договорились о сделке по обмену Ромелу Лукаку и Душана Влаховича. Сообщается, что сейчас стороны обсуждают условия трансфера из-за разницы в возрасте футболистов.

Напомним, что 30-летний бельгиец в Италии выступал за «Интер», в составе которого провёл прошлый сезон на правах аренды. Влахович является игроком «Ювентуса» с начала 2022 года. В недавней кампании серб забил 14 голов в 42 поединках в рамках всех состязаний.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 22:44
за Влаховича рад, что свалит из этого болота, а Лукаку ну крыыыыса, ну такой предатель просто жесть. клялся в любви Интеру и пошел к конкурентам. по человечески фу, по спортивному непонятно, Интер гораздо стабильнее в ЛЧ играет регулярно, за топ-3 точно поборется, а Юве на огромном спаде, скандалы, исключение из еврокубков...
Zed2891
31 Июля 2023 в 23:16
А чем Влахович лучше, прямо "сама преданность". Как он рвался в Ювентус, аж сикал кипятком и бравурные речи задвигал. А Рукака это же бревно знатное, зачем он Интеру. Тут скорее Интеру больше повезло, что он в Старушку пошел.
ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 23:47
согласен, Интер отвело. а насчет Влаховича другая история, это было два года назад, он достойно отыграл за Юве, а сейчас заслужил повышение. то что клуб знобит не его вина абсолютно, любой спортсмен хочет быть в числе лучших. тем более он уходит в другую страну, вообще сравнивать нет смысла
На Евро-Футболе:
Новости
31 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Эвертон» достигли устной договорённости по Грэю слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» представил Фабиньо официально
22:49 · Англия. Премьер-лига
Колвилл договорился о шестилетнем контракте с «Челси» 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку и Влаховича 3 слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет, чтобы Кейн оказал давление на «Тоттенхэм» слухи
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен взять в аренду Балогуна 1 слухи
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк прокомментировал назначение его капитаном «Ливерпуля»
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил имя нового капитана команды
20:06 · Англия. Премьер-лига
Шоу высказался об изменениях в «Манчестер Юнайтед» 1
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над продлением контракта с Колвиллом слухи
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Боссы «Баварии» не рассчитывали договориться о трансфере Кейна в понедельник
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Клопп ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»
18:00 · Англия. Чемпионшип
Марио Гаспар возвращается в Испанию официально
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Чтобы конкурировать в АПЛ за высшие позиции, нужны инвестиции в команду»
16:21 · Англия. Чемпионшип
Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Вебера
Все новости
Рекомендуем