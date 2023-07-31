Руководители «Челси» и «Ювентуса» планируют обмен нападающих своих команд.

По информации Sky Sport Italia, гранды уже договорились о сделке по обмену Ромелу Лукаку и Душана Влаховича. Сообщается, что сейчас стороны обсуждают условия трансфера из-за разницы в возрасте футболистов.

Напомним, что 30-летний бельгиец в Италии выступал за «Интер», в составе которого провёл прошлый сезон на правах аренды. Влахович является игроком «Ювентуса» с начала 2022 года. В недавней кампании серб забил 14 голов в 42 поединках в рамках всех состязаний.