«Бавария» Мюнхен нацелилась на нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и собирается предложить за него 93 миллиона евро.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Бавария» Мюнхен активно стремится заключить сделку «Тоттенхэмом» по поводу перехода Гарри Кейна за сумму около 93 миллионов евро. Немецкий клуб выразил намерение сделать новое предложение и планирует попросить самого Кейна оказать давление на «Тоттенхэм» после этого. Журналист уточняет, что на данный момент соглашение о переходе все еще не близко. Переговоры между «Тоттенхэмом» и «Баварией» будут продолжаться на протяжении недели.