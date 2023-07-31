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«Интер» намерен взять в аренду Балогуна слухи

31 Июля 2023 • 21:36 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может перебраться в миланский «Интер» в текущее трансферное окно.

Corriere dello Sport утверждает, что «Интер» не может себе позволить полноценный трансфер 22-летнего футболиста. Сообщается, что английский клуб требует за Балогуна 40-50 миллионов евро, по этой причине «нерадзурри» задумываются об аренде футболиста.

В прошлом сезоне американец выступал на правах аренды за французский «Реймс». В 39 матчах во всех турнирах Балогун забил 21 мяч и сделал 3 ассиста.

Трудовой договор Балогуна с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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