​Ван Дейк прокомментировал назначение его капитаном «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после выбора его новым капитаном команды.

«Это действительно тот день, когда я, моя жена, мои дети и вся моя семья испытывает гордость. Это особенное чувство, и я не могу описать его в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь.

Я капитан сборной Нидерландов, и это уже было для меня огромной честью и гордостью. Быть капитаном «Ливерпуля» - неописуемое чувство. Я сделаю всё, что в моих силах», - сказал ван Дейк клубной пресс-службе.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» в Лондоне.