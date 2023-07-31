Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван Дейк прокомментировал назначение его капитаном «Ливерпуля»

31 Июля 2023 • 20:26 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после выбора его новым капитаном команды.

«Это действительно тот день, когда я, моя жена, мои дети и вся моя семья испытывает гордость. Это особенное чувство, и я не могу описать его в данный момент. Но это то, чем я действительно горжусь.

Я капитан сборной Нидерландов, и это уже было для меня огромной честью и гордостью. Быть капитаном «Ливерпуля» - неописуемое чувство. Я сделаю всё, что в моих силах», - сказал ван Дейк клубной пресс-службе.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» в Лондоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк прокомментировал назначение его капитаном «Ливерпуля»
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил имя нового капитана команды
20:06 · Англия. Премьер-лига
Шоу высказался об изменениях в «Манчестер Юнайтед»
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над продлением контракта с Колвиллом слухи
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Боссы «Баварии» не рассчитывали договориться о трансфере Кейна в понедельник
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Клопп ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»
18:00 · Англия. Чемпионшип
Марио Гаспар возвращается в Испанию официально
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Чтобы конкурировать в АПЛ за высшие позиции, нужны инвестиции в команду»
16:21 · Англия. Чемпионшип
Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Вебера
15:32 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от Бернарду Силвы, клуб предлагал за игрока 60 миллионов евро
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» договорился о подписании 19-летнего нападающего «Спортинга» Шермити
15:13 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Магуайр и Лисандро Мартинес – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «После моего прихода стандарты в «Манчестер Юнайтед» заметно изменились»
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в атаку 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата за 30 миллионов евро с учётом бонусов 1
Все новости
Рекомендуем