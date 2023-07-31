​«Ливерпуль» объявил имя нового капитана команды

В последние годы капитаном «Ливерпуля» был Джордан Хендерсон. После одиннадцати лет выступлений полузащитник покинул клуб, перебравшись в саудовский «Аль-Иттифак».

Новым капитаном «Ливерпуля» был назначен защитник Виргил ван Дейк. 32-летний нидерландец играет за «красных» с начала 2018 года.

Также в «Ливерпуле» сменился вице-капитан. Раньше им был Джеймс Милнер, который недавно стал игроком «Брайтона». Теперь же вице-капитаном «красных» будет воспитанник клуба – Трент Александер-Арнольд.

Первый матч сезона 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» на поле соперника.