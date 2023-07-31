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Шоу высказался об изменениях в «Манчестер Юнайтед»

31 Июля 2023 • 20:06 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился своими мыслями об изменениях в команде и влиянии на это тренера Эрика тен Хага.

Шоу отметил, что культура изменилась, как изменились отношение, тренировочный подход и интенсивность тренировок. Шоу рассказал, что тен Хаг требует выкладываться каждый день, потому что футбол – это жизнь.

Касаясь прошлых встреч с «Манчестер Сити», Шоу заявил, что «Юнайтед» не может допускать такую легкость в игре, как это было в прошлом.

«Как игроки, мы больше не можем с этим мириться», – цитирует защитника UtdPlug.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Эрик тен Хаг
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