«Челси» находится в активных переговорах о новом контракте защитника Леви Колвилла.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» в настоящее время находится в переговорах о продлении контракта с Леви Колвиллом. Клуб улучшил свое предложение и настроен на его успешное завершение.

Романо добавляет, что переговоры продолжаются, и «Челси» выражает уверенность в положительном исходе. Клуб всегда считал Леви Колвилла неприкосновенным и недоступным для продажи. Молодой защитник высоко ценится внутри команды, и «Челси» стремится обеспечить долгосрочное сотрудничество с ним.