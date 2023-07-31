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​Боссы «Баварии» не рассчитывали договориться о трансфере Кейна в понедельник

31 Июля 2023 • 19:20 Комментировать

В понедельник руководители «Баварии» посетили Лондон с целью провести переговоры с представителями «Тоттенхэма» по форварду Гарри Кейну. Как сообщает немецкий Sky, боссы лондонского клуба не рассчитывали достичь полной договорённости по трансферу англичанина в понедельник.

Отмечается, что переговорный процесс продолжается, и соглашения ещё нет. В понедельник вечером представители «Баварии» вернутся в Мюнхен.

На днях Гари Кейн отпраздновал свой 30-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро. Действующий контракт Кейна рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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