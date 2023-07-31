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​Клопп ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»

31 Июля 2023 • 18:39 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи, которые связывали клуб со звёздным нападающим Килианом Мбаппе.

«Мы смеёмся над этим. Я думаю, что это действительно хороший футболист, но финансовые условия его подписания нас совершенно не устраивают.

Насколько я знаю, между «Ливерпулем» и Мбаппе ничего нет. Но возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет меня удивить. Но за восемь лет моей работы здесь такого не было. Это случилось бы впервые», - сказал Клопп, чьи слова приводит портал Goal.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Слухи активно связывают 24-летнего француза с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Юрген Клопп Килиан Мбаппе
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