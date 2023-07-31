​Тен Хаг: «Чтобы конкурировать в АПЛ за высшие позиции, нужны инвестиции в команду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу летней трансферной кампании клуба.

«Я полностью вовлечён, но вы видели, какие инвестиции делают другие клубы. Нельзя конкурировать в Премьер-лиге за высшие позиции, если вы не инвестируете в свою команду», - сказал тен Хаг, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Лори Уитвелл.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял третье место в Премьер-лиге. Кроме того, команда Эрика тен Хага выиграла Кубок лиги и добралась до финала Кубка Англии.

Первый матч нового сезона «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».