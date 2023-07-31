«ПСЖ» отказался от Бернарду Силвы, клуб предлагал за игрока 60 миллионов евро

Французский «ПСЖ» провалил попытки подписать полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». По информации от журналиста Алексиса Бернарда, парижская команда изначально пошла по неверному направлению, что помешало провернуть сделку.

«ПСЖ» предложил за португальца 60 миллионов евро, на что «Манчестер Сити» ответил отказом. Источник сообщает, что парижская команда чувствует, будто бы приложила все возможные усилия для трансфера, поэтому оставила попытки подписать Силву.

К Бернарду всё ещё присматривается «Барселона». Каталонский клуб может вновь попытаться купить португальца в случае продажи Усмана Дембеле.