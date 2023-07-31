Онана: «Магуайр и Лисандро Мартинес – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о своём отношении к центральным защитникам Гарри Магуайру и Лисандро Мартинесу. Напомним, камерунец накричал на игроков обороны во время последнего товарищеского матча «красных дьяволов» с дортмундской «Боруссией».

«Для меня честь играть рядом с партнёрами, которые выступают в защите. «Магуайр и Лисандро Мартинес – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед». Я очень счастлив быть частью этой команды и выступать рядом с такими футболистами», – цитирует Онана Centre Devils.

Напомним, Андре перебрался в «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад из миланского «Интера» за 50 миллионов евро.