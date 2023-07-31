Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Онана: «Магуайр и Лисандро Мартинес – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед»

31 Июля 2023 • 15:13 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о своём отношении к центральным защитникам Гарри Магуайру и Лисандро Мартинесу. Напомним, камерунец накричал на игроков обороны во время последнего товарищеского матча «красных дьяволов» с дортмундской «Боруссией».

«Для меня честь играть рядом с партнёрами, которые выступают в защите. «Магуайр и Лисандро Мартинес – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед». Я очень счастлив быть частью этой команды и выступать рядом с такими футболистами», – цитирует Онана Centre Devils.

Напомним, Андре перебрался в «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад из миланского «Интера» за 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана Гарри Магуайр Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
15:32 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от Бернарду Силвы, клуб предлагал за игрока 60 миллионов евро
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» договорился о подписании 19-летнего нападающего «Спортинга» Шермити
15:13 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Магуайр и Лисандро Мартинес – очень важные игроки для «Манчестер Юнайтед»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «После моего прихода стандарты в «Манчестер Юнайтед» заметно изменились»
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в атаку 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата за 30 миллионов евро с учётом бонусов
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» добился прогресса в переговорах по трансферу нового голкипера из АПЛ
13:41 · Англия. Премьер-лига
Райя предпочитает перейти в «Арсенал», а не в «Баварию»
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» считает Райю слишком дорогим, клуб может переключиться на другого вратаря из АПЛ 2
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать трёх игроков в атаку 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Кастань – приоритет Аллегри на позицию левого защитника «Ювентуса»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Трево Чалоба готов покинуть «Челси», игрок интересен итальянскому клубу
12:16 · Англия. Премьер-лига
Лукаку – приоритетный вариант для Аллегри на позицию форварда
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет согласовать трансфер Кейна уже на этой неделе
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Adidas
Все новости
Рекомендуем