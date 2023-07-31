Тен Хаг: «После моего прихода стандарты в «Манчестер Юнайтед» заметно изменились»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как изменился уровень организации в команде после его прихода прошлым летом из амстердамского «Аякса».

«Гарначо стал более зрелым? Я с этим согласен, но стандарты в «Манчестер Юнайтед» в целом изменились после моего прихода. Думаю, когда я пришёл в команду, уровень организации был неприемлемым», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в первом сезоне под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги, дошёл до финала Кубка Англии и финишировал на третьем месте в Английской премьер-лиге. До этого команда 6 лет подряд не могла выиграть ни одного трофея.