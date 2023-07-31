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Тен Хаг: «После моего прихода стандарты в «Манчестер Юнайтед» заметно изменились»

31 Июля 2023 • 14:38 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как изменился уровень организации в команде после его прихода прошлым летом из амстердамского «Аякса».

«Гарначо стал более зрелым? Я с этим согласен, но стандарты в «Манчестер Юнайтед» в целом изменились после моего прихода. Думаю, когда я пришёл в команду, уровень организации был неприемлемым», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в первом сезоне под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги, дошёл до финала Кубка Англии и финишировал на третьем месте в Английской премьер-лиге. До этого команда 6 лет подряд не могла выиграть ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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