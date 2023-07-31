«Манчестер Сити» нашёл усиление в атаку

Атакующий полузащитник Майкл Олисе, который играет за «Кристал Пэлас», попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба.

Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании 21-летнего вингера заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» уже сделали первое предложение, размер которого не раскрывается.

Олисе играет за «Кристал Пэлас» с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 37 матчей, забил два мяча и отдал 11 ассистов.