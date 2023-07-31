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«Манчестер Сити» нашёл усиление в атаку

31 Июля 2023 • 14:32 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Майкл Олисе, который играет за «Кристал Пэлас», попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба.

Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании 21-летнего вингера заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» уже сделали первое предложение, размер которого не раскрывается.

Олисе играет за «Кристал Пэлас» с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Майкл провел 37 матчей, забил два мяча и отдал 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 15:26
сити год назад отпустил Стерлинга, и не взял замену, Грилиш отыграл сезон практически без замен, теперь ушел Марез. из Атакующих остались грилиш б.силва и фоден, который на фланге не особо силен. весь сезон они так не вытянут, нужно укреплять эту зону.
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