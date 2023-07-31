«Фиорентина» готова отпустить Амрабата за 30 миллионов евро с учётом бонусов

«Фиорентина» озвучила «Манчестер Юнайтед» свои требования по продаже опорного хавбека Софьяна Амрабата, который находится в шорт-листе у «красных дьяволов». По информации от La Gazzetta dello Sport, «фиалки» готовы расстаться с марокканцем за 30 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Фиорентина» будет не против, если 5 миллионов из этой суммы будут предложены в качестве бонусов. Тем не менее, пока «Манчестер Юнайтед» предлагал максимум 25 миллионов евро без бонусов.

Недавно появилась информация, согласно которой Амрабата может перехватить у «Манчестер Юнайтед» «Аль-Ахли» Джидда из Саудовской Аравии. Пока неизвестно, готов ли 26-летний марокканец покинуть Европу ради большой зарплаты.