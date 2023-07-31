«Челси» добился прогресса в переговорах по трансферу нового голкипера из АПЛ

Лондонский «Челси» добился серьёзного прогресса в переговорах по трансферу вратаря, который должен стать конкурентом Кепы Аррисабалаги в новом сезоне. По информации от журналиста Адриана Каджумбы, «пенсионеры» приблизились к трансферу Роберта Санчеса из «Брайтона».

Потенциальная сумма сделки не сообщается, но «чайки» готовы расстаться с Робертом, который изъявил желание покинуть клуб. При этом Роберт также интересен «Арсеналу».

25-летний Санчес вряд ли останется в «Брайтоне» этим летом, ведь команда Роберто де Дзерби уже приобрела нового голкипера Барта Вербрюггена из бельгийского «Андерлехта».