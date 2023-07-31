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Райя предпочитает перейти в «Арсенал», а не в «Баварию»

31 Июля 2023 • 13:41 Комментировать

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец хочет перебраться в лондонский «Арсенал».

На футболиста также претендует мюнхенская «Бавария», которая хочет приобрести вратаря на подмену Мануэлю Нойеру. Тем не менее, сам Райя больше предрасположен к тому, чтобы остаться в Англии и перейти в «Арсенал».

«Брентфорд» требует за Райю около 46,5 миллионов евро, что пока отпугивает «Арсенал». В клубе не готовы платить такие деньги за испанского вратаря.

Давид провёл два сезона в Английской премьер-лиге после того, как помог «Брентфорду» выбраться в высший дивизион из Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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