«Арсенал» считает Райю слишком дорогим, клуб может переключиться на другого вратаря из АПЛ

Руководство лондонского «Арсенала» не намерено переплачивать за голкипера «Брентфорда» Давида Райю. Напомним, главный тренер «пчёл» Томас Франк вчера публично заявил на пресс-конференции, что оценивает испанца в 40 миллионов фунтов (46,5 миллионов евро).

По информации от журналиста Грэма Бэйли, в связи с этим руководство «Арсенала» всерьёз задумывается над тем, чтобы переключить своё внимание на голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса, который с большой долей вероятности покинет свою команду в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что испанец также интересен лондонскому «Челси», который ищет конкурента Кепе Аррисабалаге.