«Челси» хочет подписать трёх игроков в атаку

До закрытия летнего трансферного окна лондонский «Челси» собирается усилить атакующую линию команды. Об этом рапортует DeadlineDayLive.

Как стало известно источнику, в сфере интересов «пенсионеров» находятся три футболиста. Речь идет о Мохаммеде Кудусе («Аякс»), Райане Шерки («Лион») и Майкле Олисе («Кристал Пэлас»).

Напомним, что «Челси» провально провел прошлый сезон Английской премьер-лиги, не сумев пробиться в еврокубки. Этим летом команда обзавелась новым главным тренером. Лондонский коллектив возглавил известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее работавший в «Тоттенхэме».