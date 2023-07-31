Кастань – приоритет Аллегри на позицию левого защитника «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри чётко дал понять руководству, что хочет видеть новым левым защитником клуба Тимоти Кастаня из «Лестера». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Николя Баличе.

«Лестер» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, но этот факт пока не помогает «Ювентусу» провернуть трансфер. Туринская команда пока не намерена платить за игрока требуемые 15 миллионов евро.

Если верить источнику, Аллегри хочет заполучить Кастаня по той причине, что бельгиец способен сыграть на обоих флангах обороны. Тимоти также хорошо знаком с итальянским футболом, так как ранее выступал в Серии А в составе «Аталанты».