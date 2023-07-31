Трево Чалоба готов покинуть «Челси», игрок интересен итальянскому клубу

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба готов покинуть лондонскую команду. После того, как «синие» договорились о трансфере Акселя Дисаси за 45 миллионов евро, Чалоба окончательно понял, что его родная команда указала ему на дверь.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, в трансфере англичанина заинтересован миланский «Интер», но команду Симоне Индзаги при этом отпугивает запрашиваемая сумма трансфера. «Челси» пока требует за Чалобу свыше 50 миллионов евро.

Напомним, «Интер» пока не нашёл замену Милану Шкриньяру, который свободным агентом перебрался во французский «ПСЖ». Чалоба провёл за «Челси» два сезона в Английской премьер-лиге.