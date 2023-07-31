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Лукаку – приоритетный вариант для Аллегри на позицию форварда

31 Июля 2023 • 12:16 Комментировать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет видеть в команде нападающего, который будет забивать минимум по 20 голов за сезон. По информации от Il Corriere dello Sport, приоритетным кандидатом для итальянского специалиста является Ромелу Лукаку из лондонского «Челси», который ранее провёл три сезона в Серии А в составе миланского «Интера».

Лукаку в данный момент находится в расположении «Челси», но тренируется индивидуально, так как остальные члены команды находятся на предсезонных сборах в США. Ромелу твёрдо дал понять, что хочет покинуть «Челси».

Ранее миланский «Интер» отказался от Лукаку. Такое решение последовало сразу после того, как «нерадзурри» узнали о переговорах между Ромелу и «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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