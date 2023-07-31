«Бавария» хочет согласовать трансфер Кейна уже на этой неделе

Мюнхенская «Бавария» уже на этой неделе хочет согласовать трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. По информации от журналиста Керри Хау, «красная машина» ускоряется в переговорах со «шпорами».

Ранее стало известно, что делегация «Баварии» прибыла в Лондон для встречи с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, в ходе которой будут обсуждаться условия сделки по трансферу Кейна.

Гарри уже дал согласие на переход в команду Томаса Тухеля и согласовал с ней условия долгосрочного контракта. 30-летний Кейн через год может стать свободным агентом, если «Тоттенхэм» его не отпустит этим летом.