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«Бавария» хочет согласовать трансфер Кейна уже на этой неделе

31 Июля 2023 • 11:28 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» уже на этой неделе хочет согласовать трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. По информации от журналиста Керри Хау, «красная машина» ускоряется в переговорах со «шпорами».

Ранее стало известно, что делегация «Баварии» прибыла в Лондон для встречи с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, в ходе которой будут обсуждаться условия сделки по трансферу Кейна.

Гарри уже дал согласие на переход в команду Томаса Тухеля и согласовал с ней условия долгосрочного контракта. 30-летний Кейн через год может стать свободным агентом, если «Тоттенхэм» его не отпустит этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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