«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Adidas

«Манчестер Юнайтед» заключил новое соглашение с немецким производителем спортивной экипировки Adidas. Данная информация опубликована на официальном сайте манкунианского клуба. Компания останется экипировщиком «МЮ» до 2035 года.

В настоящий момент «красные дьяволы» проводят подготовку к новому сезону. В последнем товарищеском поединке подопечные Эрика тен Хага проиграли дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.

Следующий контрольный матч манкунианцы сыграют против французского «Ланса» в субботу, 5 августа.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в Премьер-лиге.