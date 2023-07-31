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Руководство «Баварии» прибыло в Лондон на переговоры по трансферу Кейна

31 Июля 2023 • 11:21 Комментировать

Представители руководства мюнхенской «Баварии» прибыли в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Гарри Кейна. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Флориан Плеттенберг.

Источник сообщает, что в последние дни стороны достигли существенного прогресса в переговорах. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви всерьёз рассматривает вариант с продажей Кейна, который через год может покинуть свою команду бесплатно.

Сам Гарри уже согласовал контракт с «Баварией» и ждёт, пока стороны договорятся о сумме компенсации. Цена за лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэма» и сборной Англии наверняка превысит 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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