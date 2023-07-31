Руководство «Баварии» прибыло в Лондон на переговоры по трансферу Кейна

Представители руководства мюнхенской «Баварии» прибыли в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Гарри Кейна. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Флориан Плеттенберг.

Источник сообщает, что в последние дни стороны достигли существенного прогресса в переговорах. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви всерьёз рассматривает вариант с продажей Кейна, который через год может покинуть свою команду бесплатно.

Сам Гарри уже согласовал контракт с «Баварией» и ждёт, пока стороны договорятся о сумме компенсации. Цена за лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэма» и сборной Англии наверняка превысит 100 миллионов евро.