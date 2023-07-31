Романо: «Арсенал» хочет купить Райю для конкуренции с Ремсдейлом»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях заявил, что лондонский «Арсенал» хочет усилить конкуренцию на позиции голкипера. Напомним, в последнее время «канониров» активно связывают с приобретением Давида Райи из «Брентфорда», который оценивается в сумму в районе 50 миллионов евро.

«Арсенал» хочет купить Райю для конкуренции с Ремсдейлом. У клуба нет намерений окончательно посадить англичанина на скамейку. Я вижу ситуацию именно так», – написал Романо.

Напомним, Ремсдейл был основным голкипером «Арсенала» в последних двух сезонах Англичанин пополнил ряды команды Микеля Артеты летом 2021 года из «Шеффилд Юнайтед».