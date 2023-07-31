Андрей Сантос впечатлил Почеттино на предсезонке, игрок может остаться в «Челси»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос впечатлил на предсезонных сборах главного тренера Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинский специалист может оставить бразильца в первой команде на следующий сезон, но окончательное решение ещё не принято.

19-летний Сантос сейчас пользуется большим спросом на трансферном рынке, ведь если верить источнику, в его аренде заинтересованы 6 клубов. Андрея хотят заполучить команды из Португалии и Италии, а также один коллектив из Английской премьер-лиги.

Напомним, Сантос ещё не провёл ни одного полноценного сезона в Европе.