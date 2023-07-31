Почеттино: «Угочукву уйдёт в аренду, нам нужен более опытный полузащитник»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем полузащитника Лесли Угочукву, который в данный момент близок к переезду на «Стэмфорд Бридж» за 27 миллионов евро из французского «Ренна».

«Лесли уйдёт в аренду. Нам сейчас нужен более опытный полузащитник, поэтому я не могу гарантировать ему игровое время», – сказал Почеттино на пресс-конференции после товарищеского матча с «Фулхэмом».

Напомним, ранее сообщалось, что Угочукву может уйти в аренду в другой французский клуб – «Страсбур», который недавно выкупили владельцы «Челси». 19 летний хавбек к своим годам успел провести уже два сезона в Лиге 1.