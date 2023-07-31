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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хвича может перейти в топ-клуб АПЛ

31 Июля 2023 • 10:44 Комментировать (3)

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Football Transfers.

По данным источника, в услугах грузинского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 85 миллионов евро. Трудовое соглашение хавбека с неаполитанским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата Кварацхелия поучаствовал в 34 поединках, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (два – с пенальти) и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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One Live
31 Июля 2023 в 11:44
Продавайте пока дорого стоит, следующий сезон будет провальным и ценник упадет на него)))
ivan_petrenko95
31 Июля 2023 в 11:26
я думаю ему лучше еще на сезон остаться в Наполи, и доказать всем что он не просто игрок одного сезона. в апл очень легко затеряться, лучше поднабраться опыта там где он сейчас.
One Live
31 Июля 2023 в 11:45
он и в Наполи затеряется))
Я бы на месте владельца его бы продал, пока есть хороший спрос на него и цена!
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