Хвича может перейти в топ-клуб АПЛ

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Football Transfers.

По данным источника, в услугах грузинского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 85 миллионов евро. Трудовое соглашение хавбека с неаполитанским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата Кварацхелия поучаствовал в 34 поединках, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (два – с пенальти) и десять результативных передач.