Райя несколько лет находится на радаре у «Арсенала», Артета большой фанат вратаря

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя уже давно находится в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом в социальных сетях утверждает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником 27-летнего испанца, за которого «Брентфорд» ранее требовал около 50 миллионов евро компенсации.

«Пчёлы» уже приобрели на замену Райи нового голкипера, но испанца до сих пор не удалось продать в новую команду. Ранее Давидом интересовался «Тоттенхэм», но из-за высокой цены «шпоры» были вынуждены переключиться на другой вариант.