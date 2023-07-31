Бремер: «Это правда, что меня хотели подписать клубы из АПЛ»

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер признался, что у него были варианты для продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

«Это правда, что меня хотели подписать клубы из АПЛ, но они могут и подождать. Я хочу остаться в «Ювентусе». Я перешёл в этот клуб ради того, чтобы выигрывать трофеи. Я нахожусь в лучшем клубе Италии», – цитирует Бремера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в своём первом сезоне за «Ювентус» Бремер не выиграл ни одного трофея. Год назад футболист был близок к переходу в миланский «Интер», но «нерадзурри» промедлили с трансфером и Глейсон в итоге перебрался в «Ювентус».