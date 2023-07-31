Мбаппе не будет в «Ливерпуле»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе вряд ли перейдет в «Ливерпуль». Как сообщил в соцсетях инсайдер Бен Джейкобс, мерсисайдцы не ведут переговоры с парижанами по трансферу 24-летнего игрока.

Ранее в прессе сообщалось, что английский гранд заинтересован в аренде Мбаппе на следующий сезон.

Килиан связан контрактными обязательствами с парижским грандом до лета следующего года. Нападающий уже сообщил, что не станет подписывать новый трудовой договор. В связи с этим руководство «ПСЖ» хочет продать его этим летом. Главным претендентом на Мбаппе считается мадридский «Реал».