Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Закария близок к переходу в английский клуб за 20 миллионов евро

31 Июля 2023 • 09:18 Комментировать

Опорный полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к тому, чтобы на постоянной основе перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» в данный момент завершает сделку по продаже швейцарца в лондонский «Вест Хэм» ха 20 миллионов евро.

В стане молотобойцев Закария должен заменить Деклана Райса, который ранее за сумму свыше 100 миллионов евро отправился в «Арсенал». Сам Денис в прошлом сезоне выступал за другой лондонский клуб – «Челси», который не выкупил швейцарца после аренды на постоянной основе.

Ранее к Закарии интерес проявлял «Монако», но сейчас футболист близок к переходу в «Вест Хэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вест Хэм Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
09:49 · Англия. Премьер-лига
Бремер: «Это правда, что меня хотели подписать клубы из АПЛ»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе не будет в «Ливерпуле»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Закария близок к переходу в английский клуб за 20 миллионов евро
09:16 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рассказал, что тен Хаг изменил в «Манчестер Юнайтед»
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала ценник, за который продаст Торреса
08:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Саудовская Аравия не может конкурировать с АПЛ»
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договаривается о трансфере игрока «Манчестер Сити»
07:21 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет усилиться нападающим из АПЛ
02:02 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» поддерживает связь с Льорисом, но предпочитает другие варианты
01:51 · Англия. Премьер-лига
Бремер прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса» в клуб АПЛ 2
01:42 · Англия. Премьер-лига
Дисаси подписал пятилетний контракт с «Челси» 2
01:05 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Гвардиол готов к переходу в «Манчестер Сити», сейчас самое подходящее время»
00:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о предстоящих трансферах «Челси»
00:06 · Англия. Премьер-лига
Нкунку рассказал, на какой позиции будет выступать в «Челси»
30 Июля
23:35 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Странно видеть Маунта в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем