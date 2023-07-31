Закария близок к переходу в английский клуб за 20 миллионов евро

Опорный полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к тому, чтобы на постоянной основе перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» в данный момент завершает сделку по продаже швейцарца в лондонский «Вест Хэм» ха 20 миллионов евро.

В стане молотобойцев Закария должен заменить Деклана Райса, который ранее за сумму свыше 100 миллионов евро отправился в «Арсенал». Сам Денис в прошлом сезоне выступал за другой лондонский клуб – «Челси», который не выкупил швейцарца после аренды на постоянной основе.

Ранее к Закарии интерес проявлял «Монако», но сейчас футболист близок к переходу в «Вест Хэм».